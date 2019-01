Pep Guardiola strooit met (veel) lof richting Kevin De Bruyne en “spelers zoals Vincent Kompany”

Manchester City is 2019 begonnen op een hoog niveau. In de competitie werd de topper tegen Liverpool gewonnen met 2-1 en in de FA Cup werd met 7-0 gehakt gemaakt van Rotherham United. Na afloop was trainer Pep Guardiola (alweer) lovend over Kevin De Bruyne… en Vincent Kompany.

De Rode Duivel was na een lange revalidatieperiode aan de beterhand, maar opmoest de middenvelder na een trap toch gewisseld worden. Guardiola hield ‘King Kev’ vervolgens twee duels aan de kant, maar tegen Rotherham United stond De Bruyne opnieuw in de basis. Hij kreeg zelfs de aanvoerdersband en Pep zag dat het goed was.

“Ik had hem voor de wedstrijd gesproken en we hadden afgesproken dat hij 60 tot 70 minuten zou spelen”, zegt Guardiola op de clubwebsite. “Kevin speelde ongelooflijk. Hij creëerde een aantal kansen en heeft een inzicht dat anderen simpelweg niet in huis hebben.”

Guardiola hoopt dat De Bruyne goed uitgerust aan 2019 is kunnen beginnen. “Vorig seizoen speelde hij ongelooflijk veel wedstrijden, met het WK dat erbij kwam. Maar ik hoop dat hij ons in de tweede helft van het seizoen kan helpen. We hebben hem nodig. Ik heb het al vaker gezegd, maar zonder hem was onze fantastische campagne waarschijnlijk niet mogelijk geweest. We hebben het als team geweldig gedaan tot nu toe, maar nu is Kevin terug en hij is fris. Fysiek en mentaal gezien.”

Foto: Photo News

Ook lof voor Kompany

Guardiola had nog voor het bekerduel met Rotherham United ook lof voor Vincent Kompany en de “oude garde” van de Citizens. “Ik heb veel respect voor spelers die tien, elf, twaalf jaar blijven”, vertelde de Catalaan. “Elk jaar opnieuw staan ze er. Het is een van de dingen die ik het meest respecteer. Iedereen kan al eens een bijzonder seizoen spelen, of een goede periode van zes maanden. Maar spelers zoals Vincent, David (Silva), Sergio (Agüero) en Nicolas Otamendi zijn er elk jaar opnieuw met het verlangen om nog meer te winnen.”

“Winnen is verslavend”, aldus Guardiola. “Als je het proeft, wil je er meer van. Fouten maken, dat is niet belangrijk. We strijden als een team en zijn klaar voor elke wedstrijd. Of het nu een kwartfinale in de Champions League, kwartfinale van de FA Cup of halve finale van de League Cup is. We moeten het veld verlaten alsof dat de laatste wedstrijd van ons leven was.”