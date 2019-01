Beursgang Belfius: “Niet wanneer het solden zijn op de beurs”

Een beursgang van een deel van staatsbank Belfius zou de ARCO-gedupeerden deels kunnen vergoeden. Minister Peeters (CD&V) is voorzichtig positief en oppert dat het in april zou kunnen, maar minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) ziet de zaken anders. “We gaan geen beursgang van Belfius doen wanneer het solden zijn op de beurs”, klinkt het bij Radio 1.

Minister Peeters pleitte in het verleden al voor een beursgang van Belfius. Volgens hem zouden de ARCO-coöperanten op die manier 40 procent van hun inzet kunnen recupereren. Zondag stelde de minister dat dat mogelijk al in april zou kunnen. “Ik ben voorzichtig, maar wel positief”, klonk het bij VRT. Minister van Finnanciën Alexander De Croo ziet de timing iets anders.

“Dat we ooit Belfius naar de beurs zullen brengen, daar ben ik voorstander van”, klonk het bij De Ochtend op Radio 1, “maar we gaan geen beursgang doen wanneer het solden zijn op de beurs, wanneer de beurs op z’n laagste peil staat. Als je vandaag een beursgang van Belfius zou doen, zou dat betekenen dat je 2 miljard euro op de tafel laat liggen.”

Nog een probleem volgens de minister is dat voor zo’n beursgang er dringend knopen doorgehakt moeten worden en gezien de regering in lopende zaken verkeert, is dat niet vanzelfsprekend.

“Als je een beursgang wilt doen, moet je dat doen op een moment dat er zekerheid en stabiliteit is. Dat reflecteert zich dan in de prijzen mensen bereid zijn te betalen. Die stabiliteit en zekerheid zijn er vandaag niet. Nu een beursgang doen, zou zeer avontuurlijk zijn. Ik denk niet dat een regering in lopende zaken dat vandaag kan doen.”