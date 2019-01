Man die fietsster (71) doodreed en vluchtte, is vrij onder voorwaarden

Ieper - De man die afgelopen zaterdag de 71-jarige fietsster Eliane Cardinael doodreed in Zonnebeke en daarna wegvluchtte, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten. Hij kreeg een absoluut alcoholverbod opgelegd.

Eliane Cardinaeel is afgelopen zaterdagavond dodelijk aangereden bij haar woning in de Frezenbergstraat in Zonnebeke. De aanrijder, die in dezelfde straat zou wonen, nam de vlucht. De vrouw overleed later in het ziekenhuis.

LEES OOK: Eliane (71) werd doodgereden vlak bij haar woning: “Ze was zo’n moedige vrouw”

De aanrijder - een man van 29 jaar - kon later worden gevat. Hij is maandagmorgen onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet zich aan een absoluut alcoholverbod houden.

Parketwoordvoerder Johan Lescrauwaet: “De bestuurder had te veel gedronken. Zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen. Hij mag geen alcohol of verdovende middelen gebruiken. De man legde een positieve ademtest af. Er is ook een bloedstaal afgenomen dat wordt onderzocht op verdovende middelen.”

“Mijn cliënt heeft spijt en is in shock. Achteraf begint alles echt door te dringen. Hij verleent zijn volle medewerking aan het onderzoek”, zegt zijn advocaat.”