Acht mannen en vier vrouwen in jury proces aanslag Joods Museum

Brussel - De jury voor het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum is maandagvoormiddag uitgeloot en bestaat uit acht mannen en vier vrouwen. Zij zullen moeten oordelen over het lot van Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, de twee verdachten van de aanslag die op 24 mei 2014 vier dodelijke slachtoffers eiste. Het proces gaat donderdag van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging door het openbaar ministerie en zal tot einde februari duren.

Zeventig vrijstellingen

Een kleine zeventig mensen die opgeroepen waren om te zetelen in de jury voor het proces over de aanslag op het Joods Museum, hebben van de voorzitster een vrijstelling gekregen en zullen dus geen deel uitmaken van de jury. Het gaat onder meer om mensen die een medisch attest konden voorleggen, mensen die verhuisd zijn en niet meer in Brussel wonen of mensen die een reis geboekt hadden. Anderen vroegen ook een vrijstelling, maar kregen die niet.

Zo was er een artiest die verklaarde dat het tegen zijn overtuiging inging om iemand te veroordelen. Dat was voor de voorzitster geen afdoende reden om een vrijstelling te verlenen. Ook een advocaat die op 24 januari een zitting had voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, zag zijn gevraagde vrijstelling geweigerd worden, net als enkele personen die aanvoerden dat zij op hun werk niet of moeilijk konden vervangen worden voor de duur van het proces.

Rondgeleid door later slachtoffer

Vrijstellingen waren er wel voor een vrouw die kort voor de aanslag in het Joods Museum een rondleiding had gekregen van Alexandre Strens, één van de latere slachtoffers, en voor een vrouw die een collega had verloren bij de aanslagen van 22 maart 2016. Ook iemand die op de dag van de aanslag in de omgeving van het museum was en nog steeds getraumatiseerd was, en een persoon die samen gestudeerd had met de huidige directeur van het Joods Museum, kregen een vrijstelling.

Dadelijk begint de loting van de twaalf juryleden en de twaalf reserve-juryleden. Zowel de verdediging als het openbaar ministerie kan elk twaalf kandidaten weigeren.