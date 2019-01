Romelu Lukaku scoort weer bij Manchester United, dankzij Solskjaer: “Hij maakte een volledige analyse van mij”

Romelu Lukaku voelt zich weer goed in zijn vel. Na een moeilijke periode onder José Mourinho en een korte afwezigheid om “privéredenen”, vond de Rode Duivel drie keer in drie wedstrijden de weg naar doel. Met wat hulp van interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer, zo blijkt.

Een goal vlak voor nieuwjaar tegen Bournemouth, eentje vlak erna tegen Newcastle United en dan nog eentje tegen Reading in de beker. Lukaku is terug van weggeweest en zit nu aan negen doelpunten dit seizoen. Onder Solskjaer is ‘Big Rom’ weer opengebloeid.

“Ik weet dat hij ijzig kalm was voor doel en daar houd ik van”, aldus Lukaku. “Hij praat altijd tegen mij, altijd. En ook daar houd ik van. Hij speelt op een manier die mij en de rest van het team ligt. Welk advies hij me gaf? Veel. Over loopbewegingen enzovoort. Maar hij weet natuurlijk wat voor type speler ik ben. Hij maakte een volledige analyse van mijn spel op de eerste dag dat ik terug was. Ik was echt verrast. Het hielp me enorm en ik kijk ernaar uit om nog verder met hem te werken.”

Wat was dan het resultaat van die analyse? “Hij wil me meer met mijn gezicht naar doel krijgen”, zegt Lukaku. “Want hij weet dat wanneer ik zo speel, ik op mijn gevaarlijkst ben. Op mijn best, bewegen via de schouder van een verdediger. Maar ik moet ook constant in beweging zijn. Het werk dat we de voorbije weken gedaan hebben, is goed. Ik wil me nog verbeteren, dag na dag. Alles is goed met mij, op persoonlijk vlak en voetballend. Ik wil het team zo veel mogelijk helpen.”

Man United verblijft deze week vier dagen in Dubai alvorens het zondag tegen Tottenham speelt, de eerste grote test voor Solskjaer en zijn team.