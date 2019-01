Akelig: man valt flauw tijdens parachutesprong

Een Australische jongeman die traint om een springbrevet te halen, is flauwgevallen tijdens een van zijn trainingen.

De jongeman kreeg tijdens de sprong last van convulsies, dat zijn spiersamentrekkingen die je niet bewust zelf opwekt, maar waardoor er een stoornis in de hersenen komt. De persoon raakt dan vaak bewusteloos en blijft dat ook een tijdje. Gelukkig dook zijn instructeur meteen naar hem toe, en trok aan zijn parachute waardoor de student weer bij bewustzijn kwam. Samen maakten ze niet veel later een veilige landing.

bekijk ook

Journaliste valt flauw tijdens interview live op televisie

Jonge serveuse valt flauw als ze wordt gewurgd door eigen chef-kok op kerstfeestje