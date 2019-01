Fred Rutten start bij Anderlecht met excuses: “Sorry dat ik nog geen Frans spreek”

Anderlecht - Opvallend moment, maandagvoormiddag in het trainingscentrum van Anderlecht in Neerpede. De Nederlander Fred Rutten startte zijn persvoorstelling bij de Belgische recordkampioen met excuses. “Sorry, dat ik nog geen Frans spreek”, verontschuldigde de 56-jarige oefenmeester zich. “Voorlopig zal ik de pers dus in het Nederlands toespreken. Met de groep zal Engels de voertaal worden.”

Een uitstekende kennis van de taal van Molière is overigens geen voorwaarde om in Anderlecht te overleven. Ook Johan Boskamp spreekt amper een paar woorden Frans, maar stapelde tijdens zijn passages bij paars-wit in de jaren negentig de prijzen wel op. Pas jaren later tijdens zijn kortstondig verblijf bij Standard Luik werd de Nederlandse oefenmeester op zijn gebrekkige kennis van de Franse taal afgerekend.