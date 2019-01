Model en actrice uit ‘Home and Away’ dood aangetroffen in haar appartement

Model, televisiepresentatrice en actrice Annalise Braakensiek (46) is zondag levenloos aangetroffen in haar appartement in Sydney, Australië. De omstandigheden van haar overlijden zijn voorlopig nog onduidelijk.

Na enkele ongeruste telefoontjes van kennissen van Annalise Braakensiek, trof de politie haar levenloze lichaam zondagnamiddag aan in haar appartement. Volgens een woordvoerster van de politie is er geen sprake van verdachte omstandigheden, hoewel een autopsie de precieze doodsoorzaak nog moet aantonen.

Annalise Braakensiek, afkomstig van het Australische Sydney, was amper zestien toen ze gespot werd door een fotograaf en in korte tijd gebombardeerd werd tot een internationaal model. Ze stond geregeld op de covers van Inside Sport magazine en Cosmopolitan.

Verder was ze ook het gezicht van merken zoals Nivea, Lee, Levi’s en Toyota. In de late jaren 90 was ze even te zien in de televisieseries Home and Away en Heartbreak High. Van 2000 tot 2007 speelde ze Claudia Macpherson in de Australische SBS-reeks Pizza.

Recenter werd Braakensiek ambassadrice van ‘R U OK?’, een organisatie die mensen aanmoedigt om vragen te stellen over mentale gezondheid. De ster is altijd open geweest over haar ervaringen met depressie na het verlies van twee vrienden en haar grootvader in korte tijd.