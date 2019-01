Traditioneel vertrekken alle eersteklasseclubs in januari op winterstage naar zonnigere oorden. Wij zouden Sportwereld niet zijn als we die uitstapjes niet vanop de eerste rij zouden verslaan. Elke dag nemen we jullie mee naar een andere club, live te volgen op onze Insta.

Wil je mee volgen hoe jouw favoriete club en spelers trainen of luieren in de zon, voeg ons dan even toe op Instagram: @sportwereld.be