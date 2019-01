Het is de eerste maandag na de zondag van Driekoningen en dat betekent: Verloren Maandag. De “feestdag” wordt traditioneel gevierd met appelbollen en worstenbroden , en is vooral populair in het Antwerpse. Deze bakker geeft echter een twist aan de traditie en verkoopt onder andere worstenbroden met spaghetti. “Mijn zoon is slager, dus hij werkt samen met mij mee aan nieuwe concepten”, klinkt het.