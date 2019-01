Microsoft stapt in de wereld van supermarkten

Na Amazon zet ook Microsoft de eerste stappen in de supermarktwereld. Het softwarebedrijf heeft twee testwinkels opgezet, samen met Kroger, een van de grootste Amerikaanse supermarktketens. De schappen worden digitaal, prijzen kunnen razendsnel aangepast worden en klanten worden door de winkel geleid aan de hand van hun digitale boodschappenlijstje.

Als de testwinkels in Redmond en Cincinnati slagen, worden de innovaties in de 2.780 vestigingen van Kroger uitgerold. Ook de concurrenten van Kroger zijn geïnteresseerd in de nieuwe technologie. Het doorverkopen hiervan levert het supermarktconcern een nieuwe inkomstenbron.

De samenwerking tussen Kroger en Microsoft is een antwoord op de uitdijende invloed van Amazon, dat met de overname van Wholefoods zich twee jaar geleden op de retailmarkt heeft gestort en al een paar kassaloze winkels runt.