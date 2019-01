Twintiger met lang strafblad riskeert 13 jaar cel voor gewapende overvallen: “Ik wil nog iets maken van mijn leven”

Oostende / Leuven / Tienen - De 21-jarige Ayoub A. uit Tienen riskeert in de Brugse rechtbank 13 jaar effectieve celstraf voor gewapende overvallen afgelopen zomer op een Gamma-filiaal in Oostende en een Aldi-winkel in Leuven. Zijn 22-jarige kompaan uit Leuven riskeert 5 jaar, maar hij ontkent zijn betrokkenheid met klem.

Op vrijdagochtend 29 juni 2018 drongen twee mannen even voor openingstijd de Gamma aan de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende binnen. Een personeelslid die net het alarmsysteem aan het deactiveren was werd bedreigd met een pistool en meegenomen naar de achterkant van de zaak. Daar werd hij samen met een collega vastgebonden. Met de sleutels openden de daders de kluis en gingen er vandoor met enkele duizenden euro’s buit en de gsm van een personeelslid. De politie kon Ayoub A. de volgende dag al inrekenen in een hotel in Middelkerke omdat hij de gestolen gsm bleef gebruiken. Zo kon hij gemakkelijk worden getraceerd. Niet veel later werd ook medeverdachte Alex R. (22) uit Leuven in de boeten geslagen. Onderzoek wees uit dat Ayoub A. ook verantwoordelijk was voor een gelijkaardige overval een tiental dagen eerder op een Aldi-filiaal in de J.P. Minckelersstraat in Leuven. Op 18 juni werden ook daar twee personeelsleden geboeid en moesten ze onder dwang de kluis openen. A. ging er toen op een gehuurde bromfiets vandoor met 11.500 euro. De bromfiets werd later zwaar beschadigd teruggevonden. De eigenaar vroeg maandag in de Brugse rechtbank een schadevergoeding van 1.500 euro.

Ondanks zijn jeugdige leeftijd zeult Ayoub A. al een bijzonder zwaar strafblad mee. In 2013 kreeg hij 60 maanden cel opgelegd en in november 2016 kwam daar nog eens zes jaar effectieve celstraf bij voor zijn aandeel in een brutale overval op Albert Heijn aan het Engels Plein in Leuven. In 2017 kreeg hij nogmaals twee jaar cel opgelegd. Vandaag vroeg het OM liefst dertien jaar cel voor de overvallen op Gamma en Aldi. Zijn advocaat Jelle Dejaegher drong aan op mildheid. “Mijn cliënt kreeg een deftige opvoeding maar kwam op jonge leeftijd in contact met de verkeerde vrienden. Toen hij wegens schending van zijn probatievoorwaarden weer aankeek tegen een effectieve celstraf en zich uitgebuit voelde op zijn werk meende hij niets meer te verliezen te hebben. Hij stortte zich in het nachtleven, gebruikte drugs en gokte. Hij knipte zijn enkelband door en leende geld aan onderwereldfiguren. Om hen terug te betalen pleegde hij die overval op de Aldi in Leuven. Omdat de buit niet groot genoeg was volgde nog een tweede overval in Oostende. Die feiten waren uiteraard verwerpelijk maar hij heeft momenteel nog openstaande celstraffen tot 2027. Dit is zeker geen gewetenloos monster. Hij pleegde die stommiteiten uit pure wanhoop.” Ook A. zelf richtte het woord tot de rechter. “Ik heb spijt en zal de schade vergoeden. Ik wil nog iets maken van mijn leven”, stamelde hij.

Alex R. ontkent zijn betrokkenheid bij de overval op de Gamma in Oostende met klem. “Hij werd niet formeel herkend door de slachtoffers. Hij staat niet op de camerabeelden en er werd geen DNA van hem aangetroffen. Hij moet dan ook worden vrijgesproken”, aldus zijn advocaat Nick Verstraete. De twee gegijzelde personeelsleden van Gamma Oostende stelden zich burgerlijke partij in de zaak en eisen elk 2.000 euro schadevergoeding. Ook een werkneemster van de Aldi in Leuven stelde zich burgerlijke partij en eist 10.000 euro. “Ik krijg psychologische begeleiding en zie het gezicht van de dader steeds opnieuw voor mijn ogen”, verklaarde ze in de rechtbank. “Ik durf ‘s avonds de deur niet meer uit en heb mijn overplaatsing naar een ander Aldi-filiaal aangevraagd. Ik kan het niet langer aan om op die plaats te werken.” De uitspraak volgt op 4 februari.