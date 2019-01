“Indrukwekkende” beelden: bus van Waalse openbare vervoersmaatschappij staat in brand

Een bus van de Waalse openbare vervoersmaatschappij TEC staat in brand nabij Beaufays, een dorpje in de provincie Luik. Alle verkeer is gestopt en de omwonenden worden gevraagd binnen te blijven of voorzorgen te nemen als ze in de buurt van de “giftige gaswolk” moeten zijn. Het is voorlopig onbekend hoe de bus in brand vloog of als er gewonden vielen.