Emily (8) sterft in tragisch ongeluk nadat ze met mama op zwarte piste belandt

In Italië is een achtjarig meisje om het leven gekomen bij een tragisch ongeval op een skipiste. Het meisje en haar moeder kwamen tijdens het sleeën per ongeluk op een zwarte piste terecht en botsten er tegen een boom.

Het ongeval vond vrijdag plaats in een skigebied in Zuid-Tirol, waar de Poolse Emily Formisano (8) en haar moeder Renata Dyakowska (38) per ongeluk op een zwarte piste waren beland met hun slee. Ze verloren de controle over het tuig en smakten tegen een pijnboom. Het meisje was op slag dood, haar moeder werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

Foto: rr

Op de plaats waar de moeder en haar dochter uit de skilift waren gestapt, op zo’n 2000 meter boven zeeniveau, is geen rodelbaan: er beginnen enkel een rode en zwarte skipiste. Mogelijk hadden de twee het waarschuwingsbord in het Duits niet goed begrepen.