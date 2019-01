Oostenrijk evacueert skigebieden uit vrees voor aanhoudende sneeuwval

Het blijft maar sneeuwen in Oostenrijk. Niet alleen raken honderden skitoeristen er niet weg – onder wie veel Belgen. Ook wordt het voor hulpverleners steeds moeilijker om ter plaatste te geraken. Heel het gebied van Hochkar, ten zuiden van Wenen, is ondertussen ontruimd.

Foto: AFP

Afgesloten wegen, de heropening van de scholen uitgesteld, geïsoleerde dorpen en een voortdurend risico op lawines: op die manier wordt het leven in Oostenrijk al sinds midden vorige week ernstig verstoord. Ook maandag waren er weer intense sneeuwbuien die het land onder een nieuw dik sneeuwtapijt hebben bedolven.

Sinds deze morgen zijn verschillende dorpen volledig van de buitenwereld afgesloten. Het gaat om dorpen in de gebieden Obertauern en Saalbach-Hinterglem.

2,3 meter sneeuw gevallen

Sinds vorige woensdag is er al anderhalve meter sneeuw neergedwarreld in het noorden en het centrum van het land. In Salzburg ligt een tapijt van drie meter dik op 2.317 meter hoogte.

Foto: AFP

De sneeuwopstapeling en het lawinegevaar maken het verkeer onmogelijk. In Stiermarken bleven maandag de scholen dicht omdat de kinderen toch niet op school konden geraken. Zo'n 2.000 mensen, onder wie vele toeristen, zitten vast in dorpjes van de vallei Sölktal omdat er geen doorkomen meer aan is.

Drie doden

Drie skiërs, twee Duitsers en een Sloveen, zijn omgekomen toen ze zich van de skipistes af waagden. Vier andere langlaufers zijn vermist. In het Hochkarmassief, in de deelstaat Niederösterreich, blijven de skicentra maandag tot nader order gesloten.

Foto: EPA-EFE

In Vorarlberg, de westelijke deelstaat van Oostenrijk, zijn zondag twee Duitse wintersporters om het leven gekomen bij twee ongevallen met lawines. Een eerste ongeluk gebeurde in de buurt van de gemeente Schoppernau, waar een 26-jarige skiër bij een lawine omkwam. Hij werd tevergeefs gereanimeerd nadat hij was uitgegraven.

Bedolven tot op het hoofd

In de namiddag kwam ook een man van 32 jaar om het leven, zegt de politie. Hij was in het skigebied in de Oostenrijkse gemeente Damüls onderweg met een skister van 25 jaar. Toen ze buiten de piste gingen, raakte de man bedolven tot zijn hoofd. Voor hij gered kon worden, schoven er nog verschillende sneeuwmassa’s over hem heen, waardoor hij volledig bedolven raakte. De hulpdiensten slaagden er niet meer in de man te reanimeren.

Foto: EPA-EFE

Het gevaar voor lawines was afgelopen weekend “groot” in het grootste deel van de Oostenrijkse Alpen. Dat is het op een na hoogste niveau op een schaal van vijf. Sinds zaterdagvoormiddag was meer dan een halve meter sneeuw gevallen op de noordelijke zijde van de Alpen. De twee dodelijke slachtoffers hadden een veiligheidsuitrusting bij, zoals opblaasbare vesten die hen boven het sneeuwoppervlak moesten houden als een lawine zich zou voordoen.

Foto: EPA-EFE

In de afgrond gedoken

Overigens was er nog een derde dodelijk incident zondag in Vorarlberg. Een Zwitserse snowboarder miste een bocht, dook in een afgrond en kwam met zijn hoofd eerst in de diepsneeuw terecht. Er kon geen hulp meer baten.

Ook buiten Oostenrijk

De hevige sneeuwval houdt niet alleen Oostenrijk in haar greep. Ook Zwitserland lijdt eronder. Daar zijn onder andere toeristen van de fameuze Matterhorn geëvacueerd afgelopen weekend. Nog in Zwitserland zijn door de sneeuwval vluchten en treinritten geschrapt.

In Duitsland zorgt de sneeuw voor ellende op de autowegen. Volgens de krant Süddeutsche Zeitung brachten tientallen passagiers afgelopen nacht door in hun wagen op de snelweg richting München. Daar moesten hulpdiensten eerst omgevallen bomen komen wegslepen. Ook in het zuiden van Duitsland bleven vandaag scholen dicht.