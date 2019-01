Zal uw loon deze maand stijgen dankzij de index? Controleer het hier

Het loon van heel wat Belgische werknemers zal in 2019 geïndexeerd worden. De verhoging van uw loon zal afhangen van het paritaire comité waaronder uw job en dus ook uw loon valt. In onderstaande lijst komt u te weten of ook uw loon geïndexeerd wordt en met hoeveel er al dan niet een stijging is.

De indexering van de lonen verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar. De loonindexeringen zijn dus een ingewikkeld kluwen. Elk paritair comité beslist zelf wanneer en hoe de ­indexeringen plaatsvinden. De meeste paritaire comités hebben een eigen vast indexeringsmoment. De bouw­sector bijvoorbeeld ­indexeert elk kwartaal. In de metaalsector indexeert men dan weer in juli. Er zijn een aantal kleinere ­sectoren, zoals die van de groothandel in de verdeling van geneesmiddelen, die niet op een vast moment indexeren maar pas als het indexcijfer met 2 procent verhoogt. Ook het overheidspersoneel werkt met zo’n spilindex.

Maar voor een grote groep gebeurt de indexering deze maand. Het gaat dan onder andere om de meer dan 450.000 bedienden (bijna een kwart van alle Belgische werknemers) die onder paritair comité 200 vallen.

De indexering wordt berekend door de gemiddelde gezondheidsindex – een pakket van producten en diensten aan de hand waarvan de overheid bepaalt hoeveel het ­leven duurder wordt – van november en december van 2018 te delen door die van 2017.

Onder wel paritair comité jouw job valt, vind je meestal bovenaan op jouw loonbrief. Deze paritaire comités kenden volgende loonstijgingen:

PC 200: + 2,16 procent

PC 202: + 1 procent

PC 216: + 0.75 procent

PC 217: + 2.104 procent

PC 220: + 2.10 procent

PC 221: + 1.19 procent

PC 222: + 1.19 procent

PC 226: + 1.26 procent

PC 302: + 2.104 procent

PC 306: + 2.2078 procent

PC 309: + 0.4453 procent

PC 310: + 0.45 procent

PC 313: + 2 procent

PC 323: + 2.16 procent

PC 333: + 2.16 procent

PC 340: + 2.16 procent

PC 341: + 2.16 procent