Eerste lottomiljonair van 2019 is bekend

Voor een man uit Brussel is het nieuwe jaar wel héél goed begonnen. Hij waagde zijn kans bij de Lottotrekking van woensdag 2 januari en werd die avond op slag 7,5 miljoen euro rijker. Geld dat hij trouwens niet allemaal voor zichzelf zal houden.

De eerste miljonair van 2019, die om begrijpelijke redenen anoniem wenst te blijven, is een man van tussen de 45 en 54 jaar oud. Hij woont in Brussel en speelde online mee op 8 combinaties die hij via Quick Pick selecteerde. De gelukzak speelt al bijna 25 jaar op de Lotto.

De man gaat een som opzijzetten voor zijn kinderen, een deel schenken aan goede doelen en investeren in vastgoed. Daarnaast wil hij ook geld gebruiken voor zijn grote passie, oenologie, de wetenschap van de wijnbereiding.

Op zaterdag 5 januari registreerde de Nationale Loterij de tweede winnaar van het jaar, die de grote pot won. De identiteit van die persoon is nog niet bekend.