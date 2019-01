Eén Belg in ‘ploeg van het jaar’ in FIFA19, Eden Hazard valt verrassend naast selectie

Spelletjesgigant EA SPORTS heeft naar jaarlijkse gewoonte haar ‘Ploeg van het Jaar’ vrijgegeven in het populaire videospelletje FIFA19. Van de vier Belgische genomineerden kreeg slechts één Rode Duivel een plekje in dat prestigieuze elftal van 2018 en dat is enigszins verrassend niét Eden Hazard. Ondanks heel wat blessureleed dit seizoen kreeg Kevin De Bruyne wél een plekje.

Met Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen en Thibaut Courtois stonden vier Belgen op de shortlist van EA Sports maar uiteindelijk haalde enkel de middenvelder van Manchester City het ‘Elftal van het jaar’ in FIFA19. Dat is verrassend want in het huidige seizoen stond hij enkele maanden aan de kant met blessures. De Bruyne werd echter beloond voor de Engelse titel vorig seizoen in de Premier League én een sterk WK. Op het middenveld heeft hij met de Kroatische Gouden Bal Luca Modric en de Franse wereldkampioen Ngolo Kanté twee WK-finalisten naast zich.

Voorin dus geen Eden Hazard, ondanks zijn demonstratie op het WK in Rusland. Hij moet plaats maken voor Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Kylian Mbappé.

De defensie is voor driekwart van Madrileens makelij: Marcelo, Segio Ramos en Varane van Real Madrid krijgen met de Nederlander Virgil van Dijk de revelatie van Liverpool naast zich.

In doel staat David De Gea, die ondanks de malaise bij Manchester United en Spanjue toch de voorkeur kreeg op de doelman van het WK, Thibaut Courtois.