Man doet zich voor als nepagent en kidnapt meerdere vrouwen: riskeert tot 45 maanden cel

Damme - Een 35-jarige man uit Damme heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot diefstal met geweld. Stijn T. gaf zich tegenover jonge vrouwen uit als politieman, maar zijn precieze bedoelingen blijven onduidelijk. Het openbaar ministerie vorderde 45 maanden effectieve gevangenisstraf.

Op 26 december 2017 achtervolgde de beklaagde de wagen van een jonge vrouw, die stopte omdat ze een blauw zwaailicht opmerkte. De nepagent maakte haar wijs dat ze gezocht werd voor feiten van vluchtmisdrijf. Haar handen werden geboeid met spanbandjes. T. nam het stuur van haar wagen over, zogezegd om naar het politiebureau te rijden.

Uiteindelijk stopte T. de wagen op een verlaten parking. Toen de verdachte een blinddoek bovenhaalde, begon het slachtoffer zich te verzetten. F.D. kreeg zelfs een wapen tegen haar hoofd. De jonge vrouw slaagde erin om terug in de auto te springen en de deuren te vergrendelen. Op die manier wist ze te ontkomen.

Tijdens het onderzoek kwamen twee feiten met een gelijkaardige modus operandi aan het licht. Zo maakte T. gekleed in een oranje fluojas in maart 2017 een 18-jarige wijs dat haar fiets voldeed aan de beschrijving van een gestolen fiets. Ook in februari 2017 in Brugge benaderde hij een jonge vrouw, maar dat slachtoffer rook sneller onraad.

De advocaat van F.D. stond in zijn pleidooi uitgebreid stil bij de geslepenheid van de beklaagde. “Hij heeft allesbehalve impulsief gehandeld, 26 december 2017 was de kroniek van een aangekondigde ontvoering”, aldus meester Jan De Groote. De burgerlijke partij merkte op dat Stijn T. in 2017 niet minder dan vijf keer werd geïntercepteerd door de politie. Telkens werden in zijn wagen messen en andere wapens aangetroffen. Op 4 augustus werden zelfs zelfgemaakte handboeien, een zelfgemaakt zwaailicht en een afgetapete skibril ontdekt. “Dat heb je toch niet nodig om iemand wat geld af te troggelen? Zijn motief is lachwekkend.”

Het slachtoffer is ervan overtuigd dat ze in de maanden voor de feiten gevolgd werd door de beklaagde. Zijn voertuig stond bijvoorbeeld enkele keren in de buurt van haar werk. Volgens de verdediging was F.D. echter een toevallig slachtoffer.

Stijn T. houdt vol dat hij de feiten pleegde om zijn gokschulden af te betalen. “Hij had op een korte termijn behoorlijk wat geld verspeeld op goksites en om drugs te kopen. De feiten werden ook gepleegd in een waan ingegeven door drugs”, aldus zijn advocaat Bart Bleyaert. De verdediging vroeg om een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. De beklaagde zit al sinds begin februari in voorhechtenis.

“Ik wil nogmaals mijn excuses aanbieden aan mevrouw, voor al het leed dat ik haar heb aangedaan”, zei Stijn T. in zijn laatste woord. De voorzitter wees hem op de ernst van de feiten, waarvoor hij zelfs tot tien jaar cel kan veroordeeld worden. “Ik heb nog nooit iemand schade willen toebrengen of pijn willen doen”, reageerde de beklaagde.

De rechtbank doet uitspraak op 4 februari.