Advocaat Nemmouche: “Harde bewijzen dat mijn cliënt onschuldig is”

Mehdi Nemmouche zal onschuldig pleiten op zijn assisenproces, dat vandaag van start ging in Brussel, dat zegt zijn advocaat aan VTM Nieuws. Volgens Henri Laquay zijn er fouten gemaakt tijdens het onderzoek, en zijn er “harde bewijzen” dat zijn cliënt niet de terrorist is die op 24 mei 2014 toesloeg in het Joods Museum.

“Mijnheer Nemmouche komt naar het proces om bewijzen aan te dragen, om te bewijzen dat hij onschuldig is”, aldus Laquay. “Dat zal geen verdediging van flauwekul zijn: hij zal niet zeggen dat hij “maar één God erkent” en “Allah” enzovoort. Dat is niet de ingesteldheid van meneer Nemmouche, noch van zijn verdediging. We hebben bewijzen, harde bewijzen. We gaan praten over DNA, over voetsporen, over een aantal reizen die hij gemaakt heeft in Azië, in Libanon.”

Volgens Laquay zijn er fouten gemaakt tijdens het onderzoek. “Alles wat u denkt te weten over meneer Nemmouche komt van het federaal parket, daar wordt hij als een monster afgeschilderd. Blijkbaar is al bewezen dat hij schuldig zou zijn, maar dat is duidelijk niet het geval.”

Vandaag werd de jury samengesteld. “De magistraten en advocaten zullen aan de jury moeten uitleggen dat het proces nu pas begint”, benadrukte Laquay. “Zij zullen abstractie moeten maken van alles wat ze tot nu toe in de pers gehoord of gelezen hebben, want ze kennen nog geen kwart van een tiende van het dossier. Bovendien is er in de pers heel wat verdraaid.”