Broer Kylian zet jarige Eden Hazard in de bloemetjes met jeugdfoto in een opvallend shirt

Eden Hazard blaast vandaag 28 kaarsjes uit. Om hem geluk te wensen zette broer Kylian een opvallende jeugdfoto online.

LEES OOK. Eén Belg in ‘ploeg van het jaar’ in FIFA19, Eden Hazard valt verrassend naast selectie

Eden Hazard poseert op de foto immers naast de kleine Kylian in een shirt van… Standard. De Rouches speelden in dat shirt in het seizoen 98’-99’, op de foto moet Eden dus een jaar of zeven, acht geweest zijn. De kleine Kylian was toen drie of vier.

Eden Hazard speelde zelf nooit voor Standard, zelfs nooit voor een Belgische eersteklasser. Na de jeugd van Braine en Tubeke verkaste hij immers al naar het Franse Lille, waar hij zou doorbreken tot de top in Frankrijk en een transfer naar Chelsea versierde.