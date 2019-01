Vlaams Belang wil hoofddoek in Antwerpse gemeenteraad verbieden

Antwerpen - De Antwerpse gemeenteraad kent vanavond een primeur. Voor het eerst ooit in Antwerpen zullen er raadsleden met een hoofddoek zetelen. Yasmia Setta (25) van Groen en Khadija Chennouf (34) van PVDA leggen vandaag de eed af. Dat zij dat doen met hun hoofddoek op is niet naar de zin van de Vlaams Belang-fractie. De partij zal voor aanvang van de eedaflegging een voorstel op tafel gooien om de hoofddoek in het halfrond te verbieden.

Raadsleden met een migratieachtergrond zijn lang geen nieuwigheid in Antwerpen. Zestien van de 55 raadsleden in de nieuwe gemeenteraad zijn van andere origine. Dat twee van hen ook een hoofddoek dragen is wel een nieuwigheid.

“De gemeenteraad moet kleurrijker worden. Het zou een weerspiegeling moeten zijn van onze samenleving”, zegt Khadija Chennouf van PVDA in Het Laatste Nieuws over haar beslissing om in de gemeenteraad te zetelen met een hoofddoek. “We zijn intussen 2019, en wij zijn de eerste vrouwen met een hoofddoek? Dat heeft toch lang geduurd.” Yasmia Setta van Groen vindt de mogelijkheid om een hoofddoek te dragen in de gemeenteraad een evidentie. “Op straat zie je hoofddoeken maar aan de loketten niet? Zo hou je die angst voor het onbekende in stand.”

“Vlag van de radicale islam”

Vlaams Belang denkt daar echter helemaal anders over. Volgens gemeenteraadslid Anke Van dermeersch is de islamitische hoofddoek, ongeacht de intentie van elke individuele draagster, “de vlag van de radicale islam en het symbool van de minderwaardigheid van vrouwen in en volgens de islam”. Zij zal vanavond, vlak voor de eedaflegging, een en ander verder toelichten.

“Vlaams Belang zal een voorstel indienen dat niet in zijn algemeenheid is gericht tegen ‘religieuze symbolen’, maar wel specifiek tegen de islamitische versluiering van vrouwen, die naast een religieuze ook en vooral een politiek-totalitaire symboliek in zich draagt en discriminerend is tegenover meisjes en vrouwen”, zegt partijwoordvoerder en nieuw gemeenteraadslid Sam Van Rooy in een persbericht.