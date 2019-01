Jules Destrooper investeert en verhuist productie naar Ieper

Ieper - Biscuiterie Jules Destrooper uit Lo-Reninge zal 4 miljoen investeren in haar bakkerij-afdeling in Ieper. De productie zal daar gecentraliseerd worden. De vestiging in Lo-Reninge blijft wel bestaan en het bezoekerscentrum wordt er versterkt. Dat meldt de koekjesfabrikant maandag. Ook de werkgelegenheid blijft behouden.

Jules Destrooper wil een nieuwe, moderne deegkamer bouwen in Ieper en van daaruit ook de logistiek optimaliseren. Met die oefening zal de volledige productie gebeuren in Ieper, waar nu al onder meer speculoos en Florentines worden gemaakt.

De producten die nog in Lo-Reninge worden gefabriceerd, verhuizen ook naar de bakkerij in Ieper.

De vestiging in Lo-Reninge blijft wel behouden en zal dienen als proefbakkerij en opslagruimte. In Lo-Reninge is er ook een bezoekerscentrum dat vorig jaar 25.000 bezoekers lokte. Ook dat blijft behouden en er zijn plannen om nog meer bezoekers naar de heimat van Jules Destrooper te lokken.

“De fusie van beide bakkerijen past in de ambitie van de Biscuiterie om verder te groeien en efficiënter te werken. Dit zowel bij de inzet van het personeel als de optimalisatie van de logistiek”, aldus CEO Emmanuel Blomme. “Met de fusie van de bakkerijen kunnen we onze bestaande medewerkers efficiënter inzetten. Net als onze sectorgenoten hebben ook wij immers veel moeite om de vacatures in te vullen en zijn we momenteel op zoek naar onder andere techniekers en bakkers.”

Jules Destooper stelt 170 mensen te werk, van wie 58 in Lo-Reninge. De volledige logistiek en verdeling naar meer dan 80 landen zal ook vanuit Ieper gebeuren.

De fusie moet tegen juli 2019 volledig zijn afgerond. In die periode blijft de productie verder lopen. Niemand zal zijn “lukke” bij de koffie moeten missen.