France Football kiest weinig verrassend voor Didier Deschamps als Franse trainer van het Jaar

Het magazine France Football heeft Didier Deschamps verkozen tot Franse trainer van het Jaar 2018. Onder leiding van Deschamps veroverde Frankrijk vorige zomer in Rusland de wereldtitel.

Een jury met oud-winnaars en de hoofdredacteur van France Football duidde de laureaat aan. De 50-jarige Deschamps volgt Zinédine Zidane op en sleepte de trofee eerder al in 2003 (met Monaco) en 2010 (met Marseille) in de wacht.

Deschamps leidde de Fransen in Rusland naar een tweede wereldtitel, precies twintig jaar na de eerste in eigen land. Les Bleus toonden zich tijdens het toernooi een stug en moeilijk te ontwrichten geheel, dat niet altijd even attractief voetbal op de mat toverde. Maar efficiënt was het wel, en Frankrijk kroonde zich na een finale tegen Kroatië tot wereldkampioen. In de halve finales maakten de uitgekookte Fransen een einde aan de WK-dromen van de Rode Duivels.