Ex-collega’s Loones en De Croo vechten verbaal robbertje uit op Twitter: “Dit is een regelrechte leugen”

Dat het water tussen N-VA en haar voormalige coalitiepartner Open VLD sinds de crisis rond het Marrakechpact diep is, is vandaag nog maar eens bewezen. Voormalig minister van Defensie Sander Loones (N-VA) en huidig vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) hielden zich op Twitter niet bepaald in als het ging om elkaar de zwarte piet toe te schuiven...

Het was Thomas Leys, coördinator van de politieke studiedienst van Open VLD, die de lont aan het kruidvat stak, met een tweet waarin hij de “geërfde problemen van N-VA-ministers” opsomde (“Een crisis op het asieldepartement”, “een douane die niet is voorbereid op de Brexit”, “een mank werkende dienst voor personen met een handicap” en “een tekort aan politie in de hoofdstad”), gevolgd door een steek naar de voormalige coalitiepartner (“Zijn ze daarom weggelopen van hun verantwoordelijkheid?”)

Geërfde problemen van N-VA-ministers:

? Een crisis op het asieldepartement

Een douane die niet is voorbereid op de Brexit

Een mank werkende dienst voor personen met handicap

Een tekort aan politie in de hoofdstad



Zijn ze daarom weggelopen van hun verantwoordelijkheid? — Thomas Leys (@ThomasLeys) 7 januari 2019

Dat ontlokte Sander Loones, kortstondig minister van Defensie in de regering-Michel, een uitgebreid vijfledig antwoord met de veelzeggende hashtag #PolitiekeSpelletjes, waarin hij de zogenaamde “alternatieve feiten” van de Open VLD’er punt per punt ”rechtzette”.

We citeren: “Theo Francken werkte de achterstand in asiel- en regularisatiedossiers weg, zorgde voor meer plaatsen in gesloten terugkeercentra en voor nog veel veel meer”, “de budgettaire vraag van Johan Van Overtveldt voor nog meer extra douaniers werd door coalitiepartners afgeremd”, “Zuhal Demir wilde recent nog 48,9 miljoen investeren in personen met een beperking. Dat werd geweigerd, maar kan in lopende zaken plots wel”, en “Open VLD wilde alleen maar investeren in veiligheid op voorwaarde dat tegelijk ook nóg meer centen gingen naar ontwikkelingssamenwerking. Kwestie dat Alexander De Croo show kan verkopen in het buitenland”.

OpenVLD wilde in de regering Michel I alleen maar investeren in veiligheid op voorwaarde dat tegelijk ook nóg meer centen gingen naar ontwikkelingssamenwerking. Kwestie dat Alexander De Croo show kan verkopen in het buitenland #PolitiekeSpelletjes (5/5) https://t.co/Iy8ktqponG — Sander Loones (@SanderLoones) 7 januari 2019

@Zu_Demir wilde recent nog €48,9 miljoen investeren in personen met een beperking. Dat werd binnen de regering Michel I geweigerd, maar kan in lopende zaken plots wel... #PolitiekeSpelletjes (4/5) https://t.co/OArbic3WFv — Sander Loones (@SanderLoones) 7 januari 2019

OpenVLD’er Guy Verhofstadt duwt de Britten liever uit de EU ook al is dat erg schadelijk voor onze Vlaamse economie. En de budgettaire vraag van @jvanovertveldt voor nog meer extra douaniers werd in regering Michel I door coalitiepartners afgeremd #PolitiekeSpelletjes (3/5) https://t.co/RNCKtbKWRG — Sander Loones (@SanderLoones) 7 januari 2019

OpenVLD kon niet snel genoeg op het Marrakesh-knopje duwen in het parlement. Intussen werkte @FranckenTheo de achterstand in asiel- en regularisatiedossiers weg, zorgde hij voor meer plaatsen in gesloten terugkeercentra en voor nog veel veel meer: https://t.co/Q6TmhGEGgZ (2/5) https://t.co/Gp56UUFIZ4 — Sander Loones (@SanderLoones) 7 januari 2019

De alternatieve feiten van de OpenVLD studiedienst hierbij kort rechtgezethttps://t.co/DnYTNwVvFP — Sander Loones (@SanderLoones) 7 januari 2019

Dat laatste schoot dan weer in het verkeerde keelgat bij minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, die het op Twitter had over “een regelrechte leugen” (“Zo’n koppeling is er nooit geweest. Integendeel, ik heb nooit bijkomende middelen gevraagd voor Ontwikkelingssamenwerking. Integendeel, ik heb steeds het budgettraject aangehouden”), en het met een sarcastische smiley had over “een foutje” van zijn voormalige collega.