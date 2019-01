Koppel dwingt vrouw tot seks met minstens honderd mannen in Duitsland

In Duitsland is een stel voor de rechtbank in München verschenen omdat ze een jonge vrouw gedwongen hebben tot seks met 100 tot 150 mannen. De 28-jarige man en zijn 29-jarige verloofde ontkennen de feiten.

Zowel het stel als het slachtoffer zijn afkomstig uit Afghanistan. De man leerde het slachtoffer kennen in een onlinechat en overtuigde de toen 26-jarige vrouw, met de belofte om met haar te trouwen, om in november 2017 naar München te komen. De man en het slachtoffer hadden seks met elkaar, waarna hij haar vertelde dat zij voortaan afhankelijk van hem was, omdat ze geen maagd meer was. Ze moest bij hem en zijn verloofde komen inwonen en alle contact met haar familie verbreken.

Een maand na haar aankomst in München verhandelde de man het slachtoffer al op een internetportaal voor prostitutie. Het koppel verkrachtte de twintiger ook zelf meerdere keren en bedreigde haar met de dood. Daarnaast dreigden ze er ook mee om aan haar familie te vertellen dat ze geen maagd meer was en aan prostitutie deed. In maart 2018 deed ze uiteindelijk aangifte bij de politie met de hulp van een van haar ‘klanten’.

De 28-jarige man en zijn 29-jarige verloofde worden beschuldigd van gedwongen prostitutie, pooierschap en verkrachting. Eind januari wordt een uitspraak verwacht.