‘Overloper’ Joost Arents krijgt lidgeld N-VA Ninove teruggestort

Ninove - In Ninove blijft de beslissing van kracht om voormalige N-VA-lijsttrekker Joost Arents uit de partij te zetten. Arents besloot schepen te worden in een coalitie met Samen en Open VLD van burgemeester Tania De Jonge. Een beslissing die niet strookte met het voornemen van N-VA om oppositie te voeren en die Forza Ninove van Guy D’Haeseleer buitenspel zette.

Arents heeft ondertussen de eed afgelegd als schepen in het nieuwe bestuur en werd zo de facto uit de partij gezet. Maar de voormalige lijsttrekker liet optekenen dat hij zichzelf nog steeds als N-VA-lid beschouwt. “Ik heb nog maar net mijn lidgeld gestort”, klonk het. “Ik hoop dat het niet teruggestort wordt. En ik ga volgende week nog naar de nationale nieuwjaarsreceptie. Ik wil de mensen daar onder ogen komen.”

Maar de lokale afdeling van N-VA is formeel en zegt dat Arents niet langer op de ledenlijsten staat. “Wij zitten in de oppositie, dat was onze keuze”, zegt Johan Soetaert van N-VA-Ninove. “Onze enige overgebleven mandataris is Karolien De Roose en zij zal oppositie voeren.”

Het lidgeld van Arents zal worden teruggestort, klinkt het bij regiocoördinator Matthias Diependaele. Diependaele zegt dat de beslissing niet persoonlijk opgevat moet worden, maar dat de keuze van Arents om tot het bestuur toe te treden hem de facto buiten de partij zet.