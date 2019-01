35-jarige schepen klaar om weer zes jaar te besturen, ondanks loodzware diagnose

Beveren-Waas -

In Beveren heeft het college de bevoegdheden uitgelegd welke schepen voor welk domein verantwoordelijk is. CD&V en N-VA blijven daar, net als de voorbije zes jaar, aan het bewind. Continuïteit is dan ook het codewoord. Ook Filip Kegels van N-VA begint aan een nieuwe legislatuur, ondanks zijn ziekte. De 35-jarige politicus heeft longkanker met uitzaaiingen.