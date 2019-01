Roemeense bende laat minderjarigen voor 50.000 euro aan iPhones stelen

Brugge / Kortrijk / Ieper / Aalst - De Vlaamse vestigingen van Lab9, een verkoper en service provider van Apple-producten, worden geplaagd door een bende jonge dieven die tijdens de openingsuren razendsnel zo veel mogelijk tentoongestelde iPhones lostrekken en ermee weglopen. De recentste diefstal gebeurde afgelopen zaterdag in Ieper.

“Bij ons sloegen ze toe in september en november 2018”, vertelt de store manager van de Apple-winkel in het Oost-Vlaamse Aalst. “De eerste keer ging één jongeman aan de haal met drie toestellen, de tweede keer stalen drie mannen elf toestellen. Ze graaien in een keer zo veel mogelijk iPhones vast, lopen de winkel uit en springen in een vluchtauto. De eerste keer was het een wagen met Franse nummerplaat, de tweede keer een Duitse.”

Tijdens een van de vluchten gebeurde er een aanrijding met een andere voertuig, maar de daders konden telkens ontkomen. Alle toestellen samen hebben een verkoopwaarde van ongeveer 25.000 euro.

Georganiseerde bendes

“Dit type diefstal is nieuw voor ons en gebeurde blijkbaar ook al bij concullega’s in het Antwerpse en in Nederland”, aldus nog de winkelverantwoordelijke. “Het gaat om georganiseerde bendes, die de Benelux rondtrekken. We laten voorlopig de toonbank van iPhones leeg tot we een veiligheidssysteem hebben. We zijn in overleg met de andere vestigingen en met Apple, dat richtlijnen heeft rond toegankelijk gebruik van demotoestellen door winkelbezoekers.”

De demotoestellen zijn beveiligd met een alarm en een kabel, maar die kabel wordt agressief losgetrokken tijdens de vlucht van de dieven. Apple kan de gestolen toestellen relatief snel traceren, maar tegen dan zitten de dieven al in het buitenland. Wie de gestolen toestellen tweedehands koopt, is ook benadeeld, want de gestolen iPhones worden geblokkeerd.

Vluchtauto klemgereden

In de vestigingen van Lab9 in Brugge, Kortrijk en Ieper sloegen afgelopen week twee jonge mannen toe. Ze konden telkens ontkomen, behalve in Brugge. Store manager Kim Dewilde liep hen met een medewerker achterna en kon hen bij de kraag vatten tot de politie ter plaatse was. Ook de vluchtauto werd klemgereden.

Er werden drie Roemenen opgepakt van 14, 16 en 19 jaar. De verdachten hebben geen gekende woonplaats. De man van 19 werd door de onderzoeksrechter aangehouden en verschijnt vandaag, dinsdag, voor de raadkamer in Brugge. Die beslist of hij nog een maand langer in de cel wordt gehouden.

“Doordat we de dieven konden vatten, hebben we onze dertien iPhones terug, maar die raakten allemaal beschadigd tijdens de vlucht, waardoor we ongeveer 8.500 euro schade hebben”, aldus Dewilde.

Gezicht verborgen

De recentste diefstal gebeurde in Ieper afgelopen zaterdag. “De jonge mannen probeerden hun gezicht te verbergen met een pet”, vertelt store manager Karel Deprez. “Enkele medewerkers hebben meteen de achtervolging ingezet richting het Astridpark, maar de dieven konden ontkomen met dertien iPhones. Wie nu of in de nabije toekomst een iPhone wil uitproberen in onze winkel, mag altijd een van onze medewerker aanspreken.”

In politiezones Vlas en Arro Ieper loopt een onderzoek, maar er is voorlopig geen spoor van de verdachten.