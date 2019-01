Ook in prostitutiewijk in Sint-Joost rellen tijdens nieuwjaarsnacht: “Politie was op de hoogte, maar greep te laat in”

Sint-Joost-ten-Node - Niet alleen in Molenbeek waren er rellen tijdens nieuwjaarsnacht. Ook in Sint-Joost-ten-Node ging het er die nacht woelig aan toe. En dat werd op voorhand zelfs aangekondigd, meldt de Waalse krant La Dernière Heure.

Auto’s werden gekanteld, vitrines aan diggelen geslagen, vuilbakken in brand gestoken, vooral in de prostitutiewijk. Dat er rellen zouden zijn in de nacht van oud op nieuw, daar waren al half december geruchten over. Die kwamen ook tot bij Utsopi, de vereniging van sekswerkers, die daarop de politie op de hoogte bracht. “Maar de avond zelf was de politie pas enkele uren nadat alles kapot was geslagen ter plaatse”, zegt een vertegenwoordiger van de vereniging aan de Brusselse nieuwswebsite Bruzz. Ook volgens een andere belangenvereniging was de politie pas laat ter plaatse.

Zeker tegen zeven vitrines van prostituees werden stenen gegooid, waardoor de sekswerkster moesten wegvluchten. Ze zochten hun toevlucht in cafés in de buurt.

“Ik wilde rond 19.15 uur mijn nieuwjaarwensen al overmaken aan een van de meisjes die in de wijk werkt”, zegt een buurtbewoner aan La Dernière Heure. “Plots hoorde ik een harde klap. Ik keek naar het raam en zag een jonge man helemaal in het zwart gekleed, met zijn sjaal tot onder zijn ogen opgetrokken en een hoed op, met een signalisatiebord in de handen om de vitrine te beschadigen. Toen ik naar buiten ging, rende hij weg. Ik heb daarop de politie gebeld, maar net op dat moment zag ik twee patrouilles wegrijden.”

Pas 2 uur later grijpt de politie ook echt in, aldus die buurtbewoner. “Rond 21 uur zag ik agenten in de Brabantstraat, ze waren in gevechtsuitrusting, ze droegen schilden. Ik vroeg hen op wat ze aan het wachten waren. Maar ze reageerden dat ze het bevel hebben gekregen om niet in te grijpen.”

Bruzz contacteerde de Brusselse politie voor een reactie. Een bron bij de politiezone Brussel-Noord bevestigt dat er inderdaad geruchten waren van mogelijke rellen en dat de politie daarvan op de hoogte was. Maar de politiezone wil geen commentaar kwijt over het verloop van en het al dan niet ingrijpen tijdens die avond.

De politie was op de hoogte van de mogelijke aanvallen, maar de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node, Emir Kir (PS) was dat niet. Hij laat intussen weten dat er in de wijk meer agenten zullen patrouilleren.