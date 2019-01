Mignolet en Origi starten in de basis bij Liverpool, ook Dendoncker krijgt nog eens een kans bij de Wolves

Het was al een tijdje geleden maar vanavond staan er nog eens twee Belgen in de basis bij Liverpool: Simon Mignolet staat tussen de palen en Divock Origi krijgt voorin nog eens een kans in de wedstrijd van de derde ronde van de FA Cup tegen Wolverhampton. Bij de Wolves krijgt ook Leander Dendoncker nog eens een kans van bij de aftrap.

Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers Liverpool Liverpool Volg hier LIVE Wolverhampton-Liverpool!

Mignolet staat dit seizoen bij Liverpool in de schaduw van de Braziliaan Alisson Becker, die afgelopen zomer overkwam van AS Roma. De 30-jarige Limburger kwam deze jaargang nog maar in één officiële wedstrijd in actie, een nederlaag in september in de League Cup tegen Chelsea. Tegen Wolverhampton krijgt de Rode Duivel opnieuw zijn kans.

Liverpool-coach Klopp loofde eerder al de ingesteldheid van zijn tweede keeper. “Ik kan een boek schrijven over al het goede dat ik over hem kan zeggen. Hij houdt net als de andere jongens die niet elke week spelen het niveau op training erg hoog. Ik weet niet of iemand de opwarming van onze wedstrijd tegen Manchester City heeft gezien, maar hij pakte toen uit met zeven à acht ongelooflijke saves. Ik was er eigenlijk niet zo blij mee - ‘geef de spelers toch wat vertrouwen’, dacht ik. Maar hij pakte alle ballen. Dat is Simon, een fantastische prof. Ik ben heel tevreden dat hij nog eens zal spelen, in een moeilijke match. Ik ben er vrij zeker van dat hij zich een paar keer zal kunnen tonen.”

