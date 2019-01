Tekenaar krijgt doodsbedreigingen na cartoon van gele hesjes: “Je hebt geluk dat je niet ter plekke gedood wordt”

Een Franse cartoonist heeft doodsbedreigingen gekregen nadat hij een karikatuur had gemaakt van gele hesjes. Hij dient nu zelf een klacht in.

Een cartoon van cartoonist Alex werd vrijdag gepubliceerd in Le Courrier Picard. Op de tekening is Eric Drouet te zien, een van de leiders van de protestbeweging van de gele hesjes die vaak in de media komt. Drouet wordt er afgebeeld als gele vogel die richting politicus Jean-Luc Mélenchon vliegt. Mélenchon wrijft zichzelf in de handen, omdat de ‘gele vogel’ vliegt richting zijn ideeën. Mélenchon had eerder al zijn steun uitgesproken voor Drouet.

Eric Drouet Foto: Photo News

Nadat Alex de cartoon had gepubliceerd en ook op Twitter had gezet, ontving hij een bericht van iemand die ermee dreigde hem ‘ter plekke te executeren’.

Het was ook op Twitter dat Alex liet weten dat hij een klacht zal indienen tegen die bedreiging, “en dat dat het geval zal zijn voor elke dreiging van dit soort.”

Un fervent défenseur d'Eric Drouet, de la liberté d'expression et de la démocratie s'exprime avec l'intelligence d'un terroriste sur un dessin. Vu les circonstances et les antécédents, je dépose plainte. Et ce sera le cas à chaque menace de ce genre. Assez des débiles ! pic.twitter.com/7FWHtHPlrU — Alex dessinateur (@Alexdessinateur) January 4, 2019

De cartoonist kreeg maandag steunbetuigingen van Riis, hoofdredacteur van Charlie Hebdo, dag op dag vier jaar nadat op de redactie van Charlie Hebdo een dodelijke aanslag plaatsvond.