Verdachte van steekpartij in Beringen aangehouden

Beringen - De Hasseltse onderzoeksrechter heeft maandag een 37-jarige man aangehouden op verdenking van poging tot moord in Beringen. De man was zaterdagavond betrokken bij een steekpartij in Beringen. Het slachtoffer was aanvankelijk levensgevaarlijk gewond, maar na een spoedoperatie in het ziekenhuis verbeterde zijn toestand.

Zaterdag rond 18.15 uur was er een schermutseling in de Stationsstraat in Beringen, op de stoep voor een kapperszaak. Daarbij incasseerde een achttienjarige man twee messteken. Het slachtoffer werkte in de kapperszaak. De hulpdiensten brachten de jongeman over naar het ziekenhuis. De lokale politie Beringen-Ham-Tessenderlo stelde een perimeter in zodat er een uitgebreid sporenonderzoek kon worden uitgevoerd.

Bij de schermutseling zijn verschillende personen slaags geraakt. Een familievete zou aan de grondslag van de feiten hebben gelegen. De lokale recherche onderzoekt het incident.

LEES OOK. Verslagenheid na steekpartij in Beringen: “Ongelofelijk, ik ging pas nog naar trouw van dader”