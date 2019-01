Kapot van verdriet nadat zijn vrouw wordt doodgereden en achtergelaten: “Door rijk mannetje dat snel wilde rijden met zijn BMW”

Zonnebeke -

“Ik ben een gebroken man. Hopeloos verloren nu mijn liefste Eliane (71) zo bruusk uit mijn leven is weggerukt”, zegt Joaquin Rejon (69). De vrouw met wie hij vijftig jaar getrouwd was, stierf zaterdagavond op amper honderd meter van hun huis in het West-Vlaamse Zonnebeke. Chauffeur Marijn V. (29) had gedronken, vluchtte weg en blijkt amper driehonderd meter verder te wonen. Dat zijn jonge buurman twee dagen later al opnieuw huiswaarts mocht, zorgt voor ongeloof.