Trump zet druk op Democraten: toespraak en bezoekje aan Amerikaanse grens met Mexico

De Amerikaanse president Donald Trump gaat donderdag naar het grensgebied met Mexico. Dat kondigde de woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, maandag op Twitter aan.

Plaats en tijdstip van het bezoek van donderdag zijn nog niet duidelijk. Meer bijzonderheden volgen, aldus Sanders.

President @realDonaldTrump will travel to the Southern border on Thursday to meet with those on the frontlines of the national security and humanitarian crisis. More details will be announced soon. — Sarah Sanders (@PressSec) 7 januari 2019

Trump wil aan de Mexicaanse grens praten met de troepen die zich bezighouden met de bewaking en de humanitaire crisis door toestromende vluchtelingen. De president had eerder al aangekondigd dat hij de grens in januari wilde bezoeken, om zich een beeld te vormen van de situatie.

Bovendien wil de president de situatie dinsdagavond om 21 uur (3u Belgische tijd) in een televisietoespraak aan de natie toelichten, schrijft hij op Twitter.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 januari 2019

‘Shutdown’ blijft duren

De eis van Trump voor 5,6 miljard dollar voor de bouw van een muur aan de grens met Mexico staat centraal in de bittere strijd rond de begroting tussen de Republikeinen en de Democraten, die tot een gedeeltelijke ‘shutdown’ of stopzetting van de regeringszaken in de VS heeft geleid.

Al meer dan twee weken moeten door de patstelling honderdduizenden regeringsmedewerkers zonder betaling werken of gedwongen verlof nemen, omdat voor een aantal ministeries voorlopig geen budget is afgesproken. Zowat een kwart van het regeringsapparaat is er door getroffen. De Democraten in het Amerikaans Congres willen geen gevolg geven aan Trumps eis voor een grensmuur.