Nieuwste sensatie in Engeland: 16-jarige Nederlander valt in bij Liverpool maar is niét de allerjongste debutant ooit

Het Nederlands voetbal zit plots weer in de lift. Ajax en PSV doen het niet onaardig in Europa en onder Ronald Koeman krabbelt Oranje stilletjesaan weer recht. Nieuwste exponent van de heropleving is Ki-Jana Hoever, een 16-jarige verdediger die vandaag zijn debuut vierde in de hoofdmacht van Liverpool. En meteen de nieuwste sensatie is in voetbalgek Engeland.

In de derde ronde van de FA Cup tegen Wolverhampton viel Dejan Lovren al na zes minuten geblesseerd uit bij Liverpool, waardoor we het debuut kregen van Ki-Jana Hoever. Amper 16 jaar maar hij is niet de jongste debutant ooit voor de Reds. Met zijn 16 jaar, 11 maanden en 20 dagen komt hij pas op de derde plaats achter Jack Robinson (16 jaar, 8 maanden en 8 dagen) en recordhouder Jerome Sinclair (16 jaar en 6 dagen).

Ki-Jana Hoever is the third 16-year-old to feature in a competitive game for Liverpool:



???????????? Jerome Sinclair (16 years and 6 days)

???????????? Jack Robinson (16 years, 8 months and 8 days)

Ki-Jana Hoever (16 years, 11 months and 20 days)



We feel old. https://t.co/ajjQCQdXvY — Squawka Football (@Squawka) 7 januari 2019

Hoever kwam deze zomer over van Ajax. De verdediger die als rechtsback en centraal achterin kan worden uitgespeeld begon bij de U18 maar kreeg al snel zijn kans bij de U23, de reserveploeg van The Reds. Hij mocht ook al vaak meetrainen met de A-selectie (”een genot om naar te kijken”, aldus Klopp) en door de blessures van Joël Matip, Joe Gomez en nu dus Dejan Lovren vierde hij tegen Wolverhampton zijn debuut.

TALENT | Knappe actie van de 16-jarige Ki-Jana Hoever! ??#WOLLIV 2??-1?? pic.twitter.com/mU5iYJAB8X — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 7 januari 2019

