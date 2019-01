Gerecht onderzoekt of veroordeelde rapper Moreno nog (zeden)feiten heeft gepleegd

Volgens de geviseerde Antwerpse rapper Soufiane Eddyani heeft zijn collega-rapper én veroordeelde tienerpooier Bilal ‘Moreno’ A. spijt van zijn verleden, en is hij vastberaden om op het rechte pad te blijven. Maar na een nieuwe klacht, onderzoekt het gerecht nu of Moreno nog andere (zeden)feiten heeft gepleegd.

De Antwerpse rapper Soufiane Eddyani (20) wilde gisteren niet uitgebreid meer ingaan op de commotie rond zijn nieuwste nummer Amigo. Tal van toppolitici en ook Child Focus noemden zijn videoclip “wansmakelijk” en “schandalig”, omdat hij het nummer opdroeg aan zijn vriend en collega-rapper Bilal ‘Moreno’ A. (20). Die rapper werd veroordeeld tot zes jaar effectieve celstraf, omdat hij minderjarige meisjes in de prostitutie dwong en zichzelf daarmee ook had verrijkt. Soufiane rapt in het nummer dat zijn kameraad “is gepakt door het systeem”.

“Moreno heeft zelf ook spijt van zijn verleden en is vastberaden, om in de toekomst op het rechte pad te blijven”, verklaarde Soufiane Eddyani gisteren in een kort statement via zijn management.

LEES OOK. Antwerpse rapper reageert op controversieel nummer: “Moreno zelf heeft ook spijt”

Weggelopen meisje

Maar de vraag is in hoeverre Bilal A. daadwerkelijk uit zijn fouten heeft geleerd. Het parket in Gent bevestigde gisteren dat opnieuw een klacht is ingediend tegen rapper Moreno. “Ik kan de klacht bevestigen. Maar over de inhoud van het onderzoek kan ik geen informatie geven”, zei parketwoordvoerster An Schoonjans.

De klacht zou volgens onze informatie zedengerelateerd zijn. Volgens bronnen heeft het onder meer te maken met de verklaring van een weggelopen meisje uit een jeugdinstelling, die samen met enkele vriendinnen vorige zomer bij de rapper logeerde. Moreno zat op dat moment zelf ondergedoken voor de politie: hij stond geseind, nadat hij zijn voorwaarden voor elektronisch toezicht had geschonden.

Op reis naar Ibiza

De rapper staat er bij het Antwerpse gerecht om bekend dat hij geregeld met zijn strafuitvoering knoeit. Voor zijn rol als tienerpooier kreeg hij zes jaar effectief, en daarvan moet hij in theorie nog ongeveer 1.300 dagen – tot 2022 – uitzitten. Toch wist hij al meermaals zijn vervroegde vrijlating te verknoeien. De eerste keer knipte hij simpelweg zijn enkelband doormidden. Een tweede keer slaagde hij erin om een gunst van de justitieassistente om met boezemvriend Soufiane Eddyani naar Ibiza te mogen gaan, compleet te verbrodden. Hij was slordig met het indienen van de nodige bewijsstukken, en werd na afloop opnieuw als voortvluchtige geseind. Eind oktober 2018 reed de politie hem na een achtervolging klem in Antwerpen. Maar een maand geleden werd Moreno al opnieuw vrijgelaten met een elektronische enkelband.

Het is af te wachten of de rapper zich de komende tijd wel aan de nodige voorwaarden zal houden. Zijn vriend Soufiane gelooft alvast van wel. “Ik geloof dat iedereen een beter persoon kan worden”, stelde hij gisteren zijn fans gerust.

LEES OOK. Ophef over nummer van Antwerpse rapper duurt voort: “Een kaakslag voor slachtoffers van tienerpooiers” (+)

VRT: “We houden de discussie in de gaten”

“Het controversiële nummer Amigo zullen we sowieso niet spelen, dat hebben we ook nog niet gedaan. En verder blijven we waakzaam. We gaan de rapper niet in de ban doen, maar houden de discussie rond hem de komende tijd wel in de ­gaten.” Dat laat de VRT ­weten in een reactie op de heisa rond Soufiane Eddyani. Eerdere songs van de rapper waren wel te horen op radiozender MNM.

Voor Medialaan, het huis boven onder meer Qmusic en Joe, is het eenvoudig: “Wij draaien hem niet en hebben hem ook nooit gedraaid.” Soufiane Eddyani stond in het verleden op festivals als Sfinks en Suikerrock, maar heeft voorlopig geen optredens gepland.