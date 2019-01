Jobdeal, Belfius, politiezones: ook zonder N-VA ruziet het kibbelkabinet lustig verder

Er was er al de wrevel over Bel­fius en de Brusselse politiezones. Nu botst de oranje-blauwe regeringsploeg over de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Ook zonder N-VA kibbelt de regering van lopende zaken voort. “We zullen nog meer campagnefolders in de vorm van wetsvoorstellen zien”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent).