In elf dagen kregen we exact 28 minuten de zon te zien, en dat is wel degelijk slecht voor ons humeur

Het was een donkere kerstvakantie. Volgens het KMI zagen we de afgelopen elf dagen maar 28 minuten zonlicht. En zo weinig zonlicht heeft wel degelijk een impact op de mens. “Bij sommigen speelt dat in op het humeur, maar bij anderen kan het ook hun dag- en nachtritme verstoren.” Gelukkig dan maar dat de zon vandaag af en toe komt piepen.

Het is een grauwe periode geweest, maar daar komt vandaag verandering in. “Het zal geen stralende dag zijn, maar tussen de buien door kan de zon eens komen kijken”, zegt weerman Frank Deboosere. En dat is goed nieuws, want die donkere dagen leiden bij velen tot een slecht humeur. En dat is zo vreemd nog niet, volgens psycholoog Patrick Luytens (KU Leuven). “Donker en koud weer wordt vaak geassocieerd met negatieve gevoelens. Mensen veralgemenen die gevoelens en kunnen zo zelfs in een lichte depressie komen.”

“Als de lente begint, zie je ­iedereen weer opleven. Ze zien de zon en hebben er opnieuw zin in. Dat toont aan hoe belangrijk licht voor ons is. Je ziet dat ook in onze cultuur. Tijdens de kerstperiode hangen we bijvoorbeeld overal lampjes en steken we de open haard al eens aan.”

En zonlicht is niet alleen belangrijk voor onze gemoedstoestand, het heeft ook een impact op het menselijk functioneren. “De zon is een belangrijke regulator van onze biologische klok en geeft aan wanneer het dag en nacht is. In landen waar het een lange periode donker is, is het dag- en nachtritme van mensen daarom vaak verstoord. Kunstlicht kan daarbij helpen, maar zonlicht is 25 keer krachtiger”, zegt slaapexpert Johan Verbraecken (UZA).

Tips

Wie last heeft van die donkere dagen, kan daar wel iets aan doen. “Het is belangrijk niet altijd mee te gaan in die negatieve trend van dat slechte weer. Relativeren is de boodschap. Het is niet omdat het buiten donker is, dat we ons daarom ook slecht móéten voelen”, zegt Luytens.

Verder geven beide experten aan dat licht de oplossing is. “Doe thuis veel verlichting aan, vooral warm en gezellig licht helpt”, zegt Luytens. En ’s morgens even buiten gaan staan, kan ook helpen volgens Ver­braecken. “Door dat daglicht ben je ­direct wakker.”