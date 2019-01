Na de coach, nu de transfers: Anderlecht wordt meteen gekoppeld aan Nederlandse toppers

De sportief directeur is binnen: Frank Arnesen. De coach is ook een feit: Fred Rutten. Nu moet Anderlecht nog nieuwe spelers halen. De nieuwe sportieve bazen hebben uitstekende contacten in Nederland en dus worden er meteen een resem Hollandse toppers aan paars-wit gelinkt: Vincent Janssen, Ibrahim Afellay, Jeffrey Bruma, Jürgen Locadia… Grote namen, maar wel allemaal jongens die dit seizoen weinig of niet speelden.

Anderlecht vertrok gisteren op stage naar San Pedro del Pinatar. Marc Coucke, Frank Arnesen, Michael Verschueren: ze vlogen allemaal mee en dus zal er in Spanje ook gepraat worden over aanwinsten.

Gisteren werd Tottenham-spits Vincent Janssen alvast aan Anderlecht gelinkt en een Nederlandse journalist gooide Rutten al de namen van spelverdeler Ibrahim Afellay en verdediger Jeffrey Bruma voor de voeten. “We zullen snel samenzitten om te zien waar we ons moeten versterken”, luidde het antwoord.

De geopperde namen zijn niet onlogisch, maar zijn allerminst goedkope vogels. Zo was Vincent Janssen (24) in 2016 bij AZ nog topschutter van de Eredivisie met 27 goals. Tottenham betaalde toen 20 miljoen voor hem, maar bij de Spurs komt de 17-voudige Nederlandse international niet aan de bak. Vorig jaar werd hij uitgeleend aan Fenerbahçe en dit jaar revalideerde hij maanden van een voetoperatie. Janssen is wel weer fit, werd ook aan Celtic gekoppeld, maar Arnesen heeft goeie contacten bij zijn ex-club Tottenham.

Ibrahim Afellay Foto: Photo News

De andere namen zitten in hetzelfde straatje. Ibrahim Afellay (32) heeft dezelfde makelaar als Rutten en werkte onder hem bij PSV. Daarna ging hij voor 3 miljoen naar Barcelona, maar nu zijn ze bij Stoke City in de Engelse tweede klasse het karakter van de nummer 10 beu.

Verdediger Jeffrey Bruma begon zijn carrière dan weer bij Chelsea, maar ontbolsterde daarna bij PSV. Ook daar had Rutten zijn aandeel in, maar na zijn transfer van 13 miljoen naar Wolfsburg verkommert Bruma ondertussen in de Bundesliga.

Jürgen Locadia (25) ten slotte is een spits die vlot scoorde bij PSV, maar onlangs aanstuurde op een vertrek bij Brighton & Hove. Al trof hij onlangs raak tegen Arsenal en Everton en veranderde hij weer een beetje van gedacht.

Kapitaalsverhoging

Het zijn allemaal logische denkpistes, maar durft Anderlecht nog eens spelers te halen met een gebrek aan speelminuten? En hoe zullen ze die betalen? Coucke denkt daarvoor nog altijd aan een kapitaalsverhoging van 35 miljoen en paars-wit wil ook spelers laten afvloeien. Zo is het zelfs niet uitgesloten dat Ivan Santini bij een goed bod nog vertrekt.