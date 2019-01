COMMENTAAR. “Jonge allochtonen als Soufiane Eddyani moeten eens met antwoorden komen waarom ze zich zo tegen de overheid afzetten”

Hij is een van de meest succesvolle Vlaamse muzikanten van dit moment. Niet in termen van tv-optredens en radiohits, maar wel als je naar zijn videoclips op YouTube kijkt. Met 15 miljoen views is de ­Antwerpse rapper Soufiane Eddyani zelfs de absolute top. Het zijn cijfers die de gemiddelde Vlaamse popgroep doen duizelen, die komt zelfs niet in de buurt van het miljoen.