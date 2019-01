De Deen Hjulmand was slechts Plan B maar was wel al in Brussel: “Ik ben leeg”

Anderlecht koos voor Rutten als coach en liet de DeenKasper Hjulmandpas in laatste instantie vallen. Drie weken hield het Hjulmand aan het lijntje als plan B.

LEES OOK. Anderlecht-watcher Jürgen Geril analyseert de eerste werkdag van nieuwe trainer: Fred is geen Hein

Op geen enkel moment zei hij foert tegen Anderlecht en zondag leek hij zelfs even in poleposi­tion te liggen. Hjulmand kwam naar Brussel en zou Flemming Pedersen meebrengen als assistent, maar dat plan viel in duigen omdat zijn club Nordsjaelland 1,5 miljoen euro vroeg als afkoopsom, waarop Anderlecht hem finaal liet zitten.

“Ik ben kapot”, zei Hjulmand gisteren in de Deense pers. “Ik ben leeg, overspoeld door emoties. Alles was geregeld en het was voor alle partijen een geweldige kans, maar het is fout gegaan tussen de twee clubs. Zo werkt dat blijkbaar in deze wereld. Ik moet het nu van mij afzetten en me weer focussen op Nord­sjaelland, maar dat is niet eenvoudig.”

De Deense club Nord­sjaelland bevestigde dat de deal met Anderlecht is afgesprongen op de hoge afkoopsom en gaf meteen ook mee dat Hjulmand weigert om bij te tekenen en in juni dus een vrije trainer is.