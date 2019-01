Twee vliegen in één klap voor AA Gent: na doelman ook nieuwe spits op komst

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar de wintermercato is gestart voor AA Gent. De Buffalo’s vliegen eindelijk doelman Thomas Kaminski (26) over naar Oliva Nova én op de koop toe de Noorse spits Alexander Sorloth (23). Die zal in principe gehuurd worden van Crystal Palace. Coach Jess Thorup wil er dan nog zeker één versterking bij: een offensieve (flank)speler.

AA Gent kondigde gisteren eindelijk de komst van KV Kortrijk-doelman Thomas Kaminski aan. Hij zal vandaag naar stageplaats Oliva Nova overgebracht worden om er een contract te tekenen van 2,5 jaar, plus twee jaar optie. De keeper moest inbinden na de complicaties bij zijn medische tests, want vrijdag was het nog de bedoeling dat hij een contract van 4,5 jaar zou tekenen. Ook KV Kortrijk moest water bij de wijn doen. AA Gent liet immers weten dat er “aangepaste financiële voorwaarden” waren overeengekomen met de Kortrijkzanen. Begrijp: een kleinere transfersom.

De foto’s die AA Gent gisteren gebruikte om de komst van Ka­minski aan te kondigden, waren vrijdag al genomen. Om maar te zeggen, de complicaties kwamen echt uit de lucht gevallen. Vrijdagavond rezen er plots twijfels over de medische tests van Kaminski. Zijn sprongkracht bleek beperkt door een voetblessure. AA Gent twijfelde en heronderhandelde de voorwaarden alvorens toch ja te zeggen. Met een basiscontract van 2,5 jaar beperkte AA Gent het risico. Kaminski moest al die tijd nagelbijtend afwachten.

Crystal Palace

Maar Kaminksi is niet de enige versterking die AA Gent vandaag wil binnenhalen. Ook de Noorse spits Alexander Sorloth zal naar Oliva reizen. Gent-coach Jess Thorup werkte met hem samen bij FC Midtjylland, vanwaar hij vorige winter voor 9 miljoen euro naar Crystal Palace vertrok. Bij de club van Christian Benteke kon Sorloth zich niet doorzetten, zodat een uitleenbeurt bespreekbaar werd.

Thorup wilde de aanvaller er graag bij. De 1m95 grote spits is krachtig en snel en scoorde bij Midtjylland vijftien goals in dertig matchen over alle competities alvorens naar Crystal Palace te vertrekken.

Met Kaminski en Sorloth erbij zijn al twee van de drie transferprioriteiten van de Buffalo’s ingevuld. Thorup wil er graag nog een offensieve speler bij voor de tweede lijn, liefst een flankspeler.