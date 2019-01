CLUBNIEUWS. Musona te duur voor Waasland-Beveren, ziekenboeg van Club loopt langzaam leeg

Anderlecht vertrok op stage met 31 spelers maar daar moeten/mogen er enkelen van vertrekken. Zo heeft Waasland-Beveren een oogje op Knowledge Mu­sona , maar hij lijkt te duur. De ziekenboeg van Club Brugge loopt dan weer langzaam leeg, bij Cercle vertrokken ze zonder coach op stage en een blessure verbrodt de transfer van Cyriel Dessers. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Musona te duur voor Waasland-Beveren

Anderlecht vertrok op stage met 31 spelers. Opvallende afwezigen zijn Ognjen Vranjes en Ryota Morioka. Ze haakten beiden ziek af, maar het zou geen transferitis zijn. Vranjes had 39,5 graden koorts. Zij reizen later deze week naar Spanje. Wie er ook niet bij zijn: Kristal Abazaj, Luka Adzic en Mohammed Dauda. Zij kregen de boodschap dat ze beter worden uitgeleend. Spits Dauda staat het dichtst bij een verhuur met aankoopoptie, want voor hem wordt het normaal Vitesse of een Oostenrijks team. Abazaj verkiest dan weer een uitleenbeurt in België.

Knowledge Mu­sona reisde wel mee naar Spanje in de hoop Fred Rutten te overtuigen, maar ook hij mag vertrekken tegen de juiste voorwaarden. Zo heeft Waasland-Beveren een oogje op de dribbelaar, maar hij lijkt te duur. Voor hem is er ook buitenlandse interesse.

Van de meereizende beloften, keeper Ilias Moutha-Sebtaoui, Jeremy Doku, Sieben Dewaele en Yari Verschaeren, heeft die laatste de moeilijkste opdracht. Verschaeren moest gistermorgen nog een inhaalexamen afleggen en heeft ook na het ­oefenkamp nog examens. Hij neemt dus zijn studieboeken mee. Verschaeren zit in zijn laatste jaar middelbaar economie-wiskunde.

Devroe mist stage door enkelbreuk

Voorzitter Marc Coucke, general manager Michael Verschueren, sportief directeur Frank Arnesen… Ze gaan allemaal mee op stage. De bedoeling was ook dat assistent-manager Luc Devroe (foto) zou meereizen, maar dat gaat niet door. Niet omdat Devroe na zijn degradatie overbodig is, maar wel omdat hij in het gips zit. Devroe had een ongelukje met zijn scooter. Het kon slechter zijn afgelopen, maar hij heeft toch een complexe enkelbreuk. Voor zover dat kan, zal hij dossiers van thuis opvolgen en afspraken maken met zijn rechterhand Johan Plancke. Zo wil Anderlecht binnenkort ook beginnen met de vervanging van de kapotte grasmat in het Vanden Stockstadion. (jug, whb, dige)

CLUB BRUGGE. Mechele en Rezaei opnieuw fit

De ziekenboeg van Club Brugge loopt langzaam leeg. Gisteren keerden Brandon Mechele (schouder) en Kaveh Rezaei (heup) terug op het trainingsveld. Mechele maakte beide trainingen vol, Rezaei deed het net als Saulo Decarli rustig aan in de namiddag. Diatta, Vlietinck, Mitrovic en de langer geblesseerden Vossen en Danjuma werkten apart. Aan de aanwezigheid van de Bayern-sterren in het krachthonk en de kine-ruimten zijn ze intussen gewend.(bla)

CERCLE BRUGGE. Zonder coach naar Spanje

Cercle Brugge vertrok vanmorgen naar La Manga voor een zesdaagse stage, zonder coach Laurent Guyot evenwel. De staf woont, net als spelers Taravel en Mercier, vanmiddag de begrafenis van Kenny Lalande bij, de 23-jarige assistent-physical coach die in het weekend voor Nieuwjaar overleed. Zij zullen pas vannacht in Spanje arriveren. Reisden evenmin mee: de Keniaanse linksachter Omar en de Franse middenvelder ­Kevin Hoggas. Zij mogen uitkijken naar een andere club.(kvu, kv)

WAASLAND-BEVEREN. Blessure verbrodt transfer Cyriel Dessers

Waasland-Beveren kan de komst van Cyriel Dessers (24) vergeten. De spits raakte zondag tijdens een oefenwedstrijd met Utrecht geblesseerd aan de knie. Gisteren vloog hij naar Nederland voor een MRI-scan. Er wordt gevreesd voor een afwezigheid van drie maanden. Aangezien Waasland-Beveren de spits wilde huren voor zes maanden, is de kans zo goed als onbestaande dat het nog tot een overgang komt.

STVV. Bezus sluit eindelijk aan na doopfeest zoontje

Na twee dagen heeft Roman Bezus zich eindelijk bij de Truiense spelersgroep vervoegd. De Oekraïner mocht omwille van familiale omstandigheden later aansluiten in Pinatar en landde gisteravond omstreeks 19.30 uur in Alicante. Een uurtje later kwam hij de lobby van hotel Thalasia binnengestapt, waar materiaalmeester Benny Liebens hem meteen in de armen vloog. “Door het doopfeest van mijn zoontje mocht ik wat later aanpikken”, legde Bezus uit bij zijn aankomst. “Ik ben blij dat ik de ploeg nu kan vervoegen.” De middenvelder werd gisteravond nog gewogen en gescreend door de medische staf. Vandaag traint hij voor het eerst mee en zal hij wellicht ook meer uitleg verschaffen over zijn sportieve toekomst. De spelmaker van de Kanaries, wiens contract deze zomer afloopt, geniet de interesse van onder meer Antwerp.(pivan)

GENK. Malinovskyi naar de kant met pijnlijke enkel

Malinovskyi beëindigde de voormiddagtraining iets vroeger dan zijn ploegmaats. Tot twee keer toe hinkte hij naar de kant, omdat zijn linkerenkel opnieuw opspeelde. In de namiddag hield hij het bij een duurloop, maar vandaag kan de Oekraïner normaal de training hervatten. Omdat Clement op een bepaald moment vier technisch begaafde kaatsers nodig had tijdens de training, deed hij naast zijn assistenten een beroep op TD Dimitri de Condé. De ex-prof beschikt nog steeds over een prima balbehandeling. Hij moest wel schoenen lenen van Pozuelo en werd opgewarmd door AD Erik Gerits. Diens gave traptechniek bleek omgekeerd evenredig aan zijn fysieke conditie. Ook maandag werd in de voormiddag bijzonder pittig getraind, het slotakkoord van de sessie van 2,5 uur werd een stevige duurloop.(mg)