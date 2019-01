En nog maar eens een coupe de théâtre van Neymar: Braziliaan pronkt met dreadlocks...

Dit is ze dan, de nieuwe (en alweer gewaagde) haarcoupe van Neymar da Silva Santos Junior. Sinds de 26-jarige sterspeler van PSG in 2009 zijn profdebuut maakte bij het Braziliaanse Santos, veranderde hij al 24 keer van kapsel. Op het WK in Rusland wisselde hij zelfs vier keer op twee weken, waaronder zijn fameuze spaghettikapsel. Deze keer koos de duurste voetballer ooit voor dreadlocks, aangezien hij op vakantie in zijn thuisland blijkbaar een paar uur over had.