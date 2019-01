Circus Real draait alweer op volle toeren: coach onder vuur, gezwaai met miljoenen, een relletje en… de naam van Mourinho

Met vier overwinningen gezwind groepswinnaar in de Champions League. En met 4-1 de finale van het WK voor clubs gewonnen. En toch. Na een 1 op 6 in La Liga en respectievelijk 5 en 10 punten achterstand op aartsvijanden Atlético en Barcelona is het – nog maar eens – crisis bij Real Madrid. En dan wordt er weer om van alles geroepen. Om nieuwe spelers en ja, zelfs om José Mourinho.