Zeven doden bij schietpartij in bar in Mexicaanse badplaats

In Mexico zijn zeven mensen doodgeschoten in een bar in de badplaats Playa del Carmen in het oosten van het land. De aanval heeft volgens de autoriteiten waarschijnlijk te maken met drugs.

De schietpartij gebeurde zondagavond. Zes mensen kwamen ter plaatse om het leven, een zevende stierf op weg naar het ziekenhuis, aldus Alberto Capella, die bevoegd is voor de openbare veiligheid in de deelstaat Quintana Roo, op een lokale zender. De eerste elementen lijken op een verband met drugshandel te wijzen, maar er zijn nog geen arrestaties gebeurd, aldus Capella.

Volgens de lokale media bevindt de bar zich op ongeveer 10 minuten van het centrum van Playa del Carmen, dicht bij Cancun. De regio is bekend vanwege de witte stranden en azuurblauwe zee, en ontvangt daardoor het grootste aantal buitenlandse toeristen in Mexico.

Drugskartels strijden om de smokkelroutes voor drugs en de verkoop van de drugs aan gebruikers.

Sinds de regering het leger heeft ingezet om de drugskartels te bestrijden in 2006, krijgt Mexico te maken met een golf van geweld. Sindsdien zijn meer dan 200.000 mensen vermoord, van wie een recordaantal in 2017. Toen vielen 28.711 dodelijke slachtoffers. Volgens voorlopige cijfers lijkt in 2018 opnieuw een triest record gevestigd.