Youri Tielemans “warm aanbevolen” in Italië, geen Milaan of Manchester maar Londen voor Yannick Carrasco?

Een nieuwe dag in januari, nieuwe geruchten in voetballand. Deze keer bevinden Youri Tielemans en, opnieuw, Yannick Carrasco zich in de buitenlandse geruchtenstorm.

Carrasco is blijkbaar een gegeerde speler in Europa. De Rode Duivel werd de voorbije dagen al gelinkt aan Milan en Manchester United, maar volgens Sky Italia leidt Arsenal de dans voor de speler van Dalian Yifang. Het Italiaanse medium beweert zelfs dat Carrasco zijn “OK” al gegeven heeft voor een transfer naar de Londense topclub.

La Gazzetta dello Sport-journalist Nicolo Schira ging niet zó ver, maar stelde wel: “Het is bevestigd, Arsenal spreekt met Carrasco. De eerste club om hem te bellen was Milan, maar dat kan geen grote bedragen spenderen. Carrasco wil graag terugkeren uit China, maar zijn salaris (10,5 miljoen euro) is te duur voor Milan. Niet voor de Gunners.”

Foto: Photo News

“Warm aanbevolen”

Milan zou ondertussen zijn focus verlegd hebben naar een andere Rode Duivel. De Italiaanse krant La Stampa komt namelijk met het gerucht dat Youri Tielemans op de radar van de Rossoneri staat.

Tielemans zou “warm aanbevolen” zijn door Geoffrey Moncada, de nieuwe hoofdscout van Milan en voordien aan de slag bij Monaco. La Stampa voegt er nog aan toe dat de komst van Cesc Fabregas een Italiaanse verhuis van Tielemans zou kunnen bespoedigen.