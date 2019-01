Werknemer van basisschool valt leerlingen aan in Peking: twintig kinderen gewond

In Peking heeft een man leerlingen van een basisschool aangevallen. Dat gebeurde mogelijk met een hamer. Twintig kinderen raakten gewond. Drie van hen zijn ernstig aan toe. De dader is een werknemer van de school.

De aanval gebeurde rond 11.15 uur (lokale tijd) op de Xuanwu basisschool in Peking. “Een werknemer van onze school heeft twintig leerlingen aangevallen op de trap naar de eerste verdieping”, stelt de directeur in een video die op Weibo, een Chinese variant op Twitter, werd geplaatst. Dat meldt de South China Morning Post.

Hamer of mes

Er werd melding gemaakt dat de dader een “hamer of mes” had. De directeur ontkent dat de man een mes gebruikte, maar geeft verder geen details over het wapen. Hij bevestig wel nog dat de twintig kinderen die gewond raakten in de tweede klas zaten. “Ze werden direct naar het ziekenhuis gebracht.” Drie van hen zijn zwaargewond, maar verkeren niet in levensgevaar.

“We hebben verschillende operaties in het ziekenhuis gepauzeerd, om de kinderen te redden”, schrijft een dokter op sociale media.

De dader is door de politie opgepakt.