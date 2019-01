Bekroonde auteur: “Vrouwen van 50 zijn te oud om graag te zien, ze zijn onzichtbaar”

De bekroonde Franse auteur Yann Moix (50) heeft zich woede op de hals gehaald na enkele opvallende uitspraken in een magazine. In een interview verklaarde hij niet in staat te zijn op vrouwen van boven de vijftig te vallen. “Komaan, laat ons niet overdrijven. Dat is gewoon veel te oud”, zei hij.

Yann Moix, een populaire auteur en televisiepresentator in Frankrijk, krijgt de wind van voren sinds zijn uitspraken in de Franse editie van het magazine Marie-Claire. Hij zei niet enkel dat hij vrouwen van vijftig jaar of ouder niet graag kan zien, ze zijn zelfs “onzichtbaar” voor hem.

“Ik verkies gewoon de lichamen van jongere vrouwen, dat is alles. Niets meer, niets minder”, zei Moix. “Het lichaam van een 25-jarige vrouw is buitengewoon. Het lichaam van een 50-jarige vrouw is dat niet.”

Hij voegde er ook aan toe dat zijn voorkeur uitgaat naar Aziatische vrouwen, vooral dan Koreaanse, Chinese en Japanse. “Dat is misschien spijtig en beperkend voor de vrouwen met wie ik uitga, maar het Aziatische type is voldoende rijk, groot en oneindig om me er niet voor te hoeven schamen.”

Voorkeuren

Ondanks de grote heisa neemt hij zijn uitspraken niet terug, zo zei hij later in een interview met de Franse radiozender RTL.

“Elk individu - dus ook mannen die op mannen vallen, vrouwen die op jongere mannen vallen, mannen die op oudere vrouwen vallen - is een gevangene van zichzelf”, argumenteerde hij in de overtuiging dat een mens niet ontsnapt aan zijn seksuele en romantische voorkeuren. “Elke leeftijd heeft zijn mysterie, zijn schatten en zijn geheimen. Ik stel enkel vast dat elke keer ik echt en intens verliefd word, het op een jongere vrouw is.”

Yann Moix - zelf vijftig jaar oud - is niet de eerste de beste auteur. Zijn debuut Jubilations vers le ciel uit 1996 werd bekroond met de prestigieuze Prix Goncourt. Daarnaast regisseerde hij drie films en presenteert hij een populaire talkshow.